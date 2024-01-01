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تايمز أوف إسرائيل: بايدن نفد صبره من نتنياهو

الجمعة 16 فبراير 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تايمز أوف إسرائيل: بايدن نفد صبره من نتنياهو



القدس المحتلة / سما/

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفد صبره بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأميركية لاتباع نهج أكثر شدة تجاه نتنياهو.

وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.

ورغم ذلك، يقول المسؤولون إنه لا تحول إستراتيجيا في العلاقة مع إسرائيل رغم إحباط بايدن الذي يرى أن انهيار العلاقة مع نتنياهو ليس في مصلحة الأمن الأميركي، وأن إثارة الخلافات علنا لن تكون فعالة معه.

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