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الهلال الأحمر المصري : تراجع اعداد الشاحنات الى غزة بسبب عراقيل إسرائيل

الجمعة 16 فبراير 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر المصري : تراجع اعداد الشاحنات الى غزة بسبب عراقيل إسرائيل



سما / وكالات /

كشفت احصائيه إدخال شاحنات المساعدات الفلسطينيه الي قطاع غزه اليوم الخميس عن ادخال ٢٠ شاحنه مساعدات فقط اليوم الخميس الي قطاع غزه عبر معبر رفح.

وارجع الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أسباب تراجع اعداد شاحنات المساعدات الفلسطينيه التي تدخل الي قطاع غزه الي العراقيل الاسرائيليه المتمثلة بدايه في بطيء إجراءات تفتيش الشاحنات الفلسطينيه بمعبري نتسانا وكرم ابو سالم من بدايه الحرب فضلا عن تعطيل العمل لدى الجانب الإسرائيلي خلال يوم السبت ونصف يوم آخر عطله خلال يوم الجمعه العراقيل التي سببها المستوطنين الإسرائيليين المتظاهرين عند معبر نتسانا متعمدين عرقله تمرير شاحنات المساعدات إلى غزه تحت مسمع ومراي القوات الاسرائيليه التي تشجعهم على ذلك .

وأوضح زايد أن الجانب المصري يقوم بواجباته تجاه الحصار الحالي بإدخال ٦ شاحنات وقود يوميا الي غزه عبر معبر رفح وتجهيز لايقل عن ٢٥٠ شاحنه مساعدات يوميا يتم الدفع بها لمعبري العوجا وكرم ابو سالم الان الجانب الإسرائيلي يتباطيء في تفتيش الشاحنات بشكل متعمد مايعرقل دخول اعداد كبيره من الشاحنات الي قطاع غزه .

وقال مسؤل مصري اخر ان نجاح صفقه التهدئة بين إسرائيل وحماس حال اتمامها ستنعكس بمكاسب سياسية كبيره لكافة الأطراف خاصه حركه حماس والتي ستضمن بقائها واستمرارها كسلاح مقاومه كنا ستنجح التهدئة في ارجاء القرار الإسرائيلي اقتحام رفح الفلسطينيه ومن ثم سينتهي شبح النزوح الي سيناء تفريغ القضيه الفلسطينيه ما دعا مصر وباقي الوسطاء للانخراط في وساطه فاعله وضاغطه على الطرفين لاتمام صفقه تبادل الاسري وفرض هدنه طويله الاجل سيجري معها إدخال ٥٠٠ شاحنه مساعدات الي غزه يوميا واعاده الهدوء لقطاع غزه الذي يمثل أمن قومي لمصر أيضا.

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