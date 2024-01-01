الأمم المتحدة: المستشفيات الميدانية لا تحل محل مستشفيات غزة

سما / وكالات /

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية مُنعت مرات عدة من الوصول لمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن للمستشفيات الميدانية أن تحل مكان المستشفيات في القطاع.

وحوّل جيش الاحتلال مستشفى ناصر اليوم إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه، وكان قد حاصره لأكثر من أسبوعين.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال أجبرت إدارة مستشفى ناصر على وضع 95 فردا بالكادر الصحي، و11 من أفراد عائلاتهم، و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين، بمبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة.