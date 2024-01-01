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سوناك يطالب نتنياهو بفتح معبر كرم أبو سالم “بشكل كامل” لإيصال المساعدات إلى غزة

الجمعة 16 فبراير 2024 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوناك يطالب نتنياهو بفتح معبر كرم أبو سالم “بشكل كامل” لإيصال المساعدات إلى غزة



القدس المحتلة / سما/

حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على فتح معبر كرم أبو سالم “بشكل كامل” لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سوناك مع نتنياهو، وفق بيان للحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني.
وخلال الاتصال، حث سوناك نتنياهو على “فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، والسماح بإيصال المساعدات الدولية (إلى غزة) عبر ميناء أشدود” الإسرائيلي، وفق البيان.
وأبدى سوناك استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم بهذا الخصوص، دون ذكر تفاصيل أكثر.

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