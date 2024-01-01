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في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

الجمعة 16 فبراير 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة



سما / وكالات /

تل ابيب ـ (رويترز) – نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو.
وأضاف الموقع أن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.


من جهتها كشفت مصادر في البيت الأبيض إن بايدن أجرى اتصالا بنتنياهو، كان “متوترا جدا”.


وأضافت المصادر أن بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” على حد تعبيره.

ووفق المصادر فإن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.

وعلّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، على إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة “حماس”.

وقال بلينكن، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا “صعبة جدا” لا يزال يتعين حسمها.


وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس تقريبا، قال بلينكن إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض “الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح” لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.


وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أثناء زيارة لألبانيا “نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر ونعمل بشكل مكثف جدا عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن هذا ممكن”.


ومضى بلينكن يقول “هناك بعض القضايا الصعبة جدا جدا التي يتعين حسمها. لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدما واستكشاف ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق”.

#بايدن

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