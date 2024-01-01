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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين خلال المعارك في غزة..

الجمعة 16 فبراير 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين خلال المعارك في غزة..



سما / وكالات /

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي وإصابة جنود آخرين في معارك برية بقطاع غزة.
وقال الجيش في بيان، إن “رقيب أول نوعام حوبا (20 عاما) الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.
وأوضح أن جنديا آخر أصيب بجروح “خطيرة” في ذات الحادثة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جنود آخرين، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن مكان ونوع الإصابات.

وقال إنه تم إخلاء الجنود الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني أن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي ارتفع إلى 572، بينهم 235 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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