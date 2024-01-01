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"مصر ترفض أي عملية في رفح".. تصريحات مصرية من روسيا حول الأوضاع في غزة

الخميس 15 فبراير 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصر ترفض أي عملية في رفح".. تصريحات مصرية من روسيا حول الأوضاع في غزة



سما / وكالات /

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع سفير مصر في روسيا نزيه النجاري الأوضاع في فلسطين.

وناقش الطرفان في إطار التنسيق بين القاهرة وموسكو تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث اتفق السفير المصري مع المبعوث الروسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلى الخطورة البالغة لاستمرار هذا الوضع لاسيما على الصعيد الإنساني واستمرار المعاناة غير المسبوقة لسكان قطاع غزة، وكذا فيما يتعلق بتقويض الاستقرار الإقليمي.

كما أكد السفير المصري رفض مصر لأي عملية تستهدف مدينة رفح في قطاع غزة لكونها تؤكد المساعي لتصفية القضية الفلسطينية وتؤدي لمزيد من تهديد استقرار المنطقة، فضلا عما تعكسه من نوايا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التي يؤمن القانون الدولي إقامة دولتهم المستقلة عليها.

وأكد الجانبان ضرورة بذل كافة المساعي للحيلولة دون مزيد من تفاقم الأوضاع، والإسهام في تهيئة الأجواء لاستئناف مسار السلام وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لمقررات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والتعايش في المنطقة على المدى البعيد.

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