مصر : الاجتماع الطارئ للجامعة العربية ينطلق بطلب من فلسطين

القاهرة/ سما/

انطلقت ظهر اليوم الخميس، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة الـ160"، بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويهدف الاجتماع إلى إصدار موقف عربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بقرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً وفي مدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص، وتكدّس أكثر من مليون ونصف مليون نازح فلسطيني قسراً فيها، والتحذير من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تُنذر بارتكاب إسرائيل، لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.