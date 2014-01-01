مسؤول أممي: غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة لإعادة الإعمار بعد الحرب

جنيف / سما /

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس إن غزة ستحتاج إلى “خطة مارشال” جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حرب سابقة.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف “هذا سيحتاج إلى خطة مارشال جديدة” في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.