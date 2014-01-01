  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول أممي: غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة لإعادة الإعمار بعد الحرب

الخميس 15 فبراير 2024 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي: غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة لإعادة الإعمار بعد الحرب



جنيف / سما /

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس إن غزة ستحتاج إلى “خطة مارشال” جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حرب سابقة.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف “هذا سيحتاج إلى خطة مارشال جديدة” في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

#الأونكتاد #غزة #الحرب #الإعمار

الأكثر قراءة اليوم

كواليس مشاورات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "بند خاص بالسنوار"

بعد "روح الروح" وهند.. صاروخ قذف الطفلة سيدرا من النافذة وظلت يد أمها معلقة بجسدها

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس

معاريف.. لنتنياهو: في غزة أكثر من مليوني سنوار.. انتظر "الهزيمة المطلقة"

بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً

موقع عبري: "إسرائيل" تسمح بتشغيل خدمة "ستارلينك" في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يبحثان متطلبات هجوم محتمل برفح بما فيها ضمان حركة المساعدات الإنسانية

رئيس البرازيل من مصر: إسرائيل تقتل النساء والاطفال فى غزة بشكل غير مسبوق

رفح

محلل عسكري إسرائيلي: هذا هو هدف الحديث عن هجوم وشيك على رفح

الشاباك والموساد

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

دولة فلسطينية

إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية