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لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

الخميس 15 فبراير 2024 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي



بيروت / سما /

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

وقالت رئاسة المجلس اللبناني في بيان: "إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، ما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم الاحتلال".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى استشهاد 8 بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.

#لبنان #مجلس الأمن الدولي

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