الفصائل الفلسطينية تدعو لأوسع حملة شعبية لرفض عدوان الاحتلال

غزة / سما /

دعت الفصائل الفلسطينية (الإسلامية والوطنية)، أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وأنصار العدالة والحقوق، إلى أوسع حملة شعبية لرفض العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، أن حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يمارسها العدو النازي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تصاعدت تزامنًا مع تهديدات بتوسيع العدوان والحرب على رفح.

ونوهت إلى تواصل الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على تنفيذ مخططات الضم والتوسع والتهجير القسري، وتصفية قضية اللاجئين عبر الاستهداف الممنهج لـ "الأونروا".

وطالبت الفصائل الفلسطينية، الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي المطلوب على المستوى الدولي لوقف العدوان والتصدي لمخططات العدو.

وأردفت: "كما ندعو الأحزاب والقوى العربية والإسلامية والعالمية المناصرة للشعب الفلسطيني لأخد دورها، والقيام بواجباتها لحماية القضية الفلسطينية وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً".

وجاء في البيان: "إننا نوجه نداءً من قلب فلسطين ومن وسط الحصار والدمار، لاعتبار يوم الجمعة 16 شباط/ فبراير الجاري، يوماً قومياً عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني في كافة الدول العربية والإسلامية".

ودعت لأن يكون يومي السبت والأحد القادمين يومان عالميان لمساندة الشعب الفلسطيني في كافة الدول الأوروبية والغربية ودول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا".

وأكدت أن "حركة الجماهير والقوى الأحزاب والتيارات في مختلف دول العالم قادرة على إحداث الضغط والتأثير وقادرة على إحداث التغيير في مواقف الحكومات والدول للجم هذا الإرهاب الصهيوني".

وأردفت: "وعليه فإننا نناشد كافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان لأخد دورها والقيام بمسؤوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة".

وجددت مطالبتها لأبناء الشعب الفلسطيني بالتلاحم والوقوف صفًا واحدًا ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والثبات على الأرض والحفاظ عليها والتوجه إلى المناطق التي أخرجنا منها على طريق العودة إلى فلسطين.

وأشادت الفصائل الفلسطينية بـ "صبر وثبات شعبنا الأسطوري، ودعمه واحتضانه للمقاومة وأداءها البطولي".

وتابعت: "كما ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في الساحات كافة".

وثمّنت، أداء المقاومة "الباسلة" على الجبهات المتعددة، وخاصة في لبنان واليمن والعراق، "وندعوها لمواصلة ذلك حتى يندحر العدوان عن شعبنا".