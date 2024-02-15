قرار اسرائيلي بالاستيلاء على 18 دونما شرق رام الله

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صادر عنها أن الاحتلال أصدر قرارا "بوضع اليد" على الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستوطنة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين.

ولفتت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها الوزير الاسرائيلي "سموتريتش" مطلع العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبهذا القرار، يصبح هناك ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها (مناطق عازلة حول المستوطنات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستيطانية "حراشة").