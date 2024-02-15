  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية": استهداف المشافي جريمة حرب صهيونية مكتملة الأركان

الخميس 15 فبراير 2024 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية": استهداف المشافي جريمة حرب صهيونية مكتملة الأركان



غزة / سما /

شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن ما يجري في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، "جريمة حرب صهيونية مكتملة الأركان".

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن ما يحدث في مجمع ناصر الطبي لم يشهد التاريخ أو الحروب السابقة مثيلاً له. مؤكدة: "أصبحت هذه الجرائم غير المسبوقة ماركة مُسجلة باسم الكيان الصهيوني المجرم".

وبيّنت أن اقتحام مجمع ناصر الطبي "مسلسل إجرامي صهيوني" يأتي ضمن استهداف المستشفيات وقصفها وتدميرها وإطلاق النار على المرضى داخل الأقسام أو غرف العمليات أو استهداف الأطفال الأجنة.

وحَملّت الجبهة الشعبية، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مسؤولية اقتحام الاحتلال "النازي" مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وإطلاق النار نحو أقسامه الطبية، ومطالبة الجرحى بالخروج منه بعد محاصرته.

ونوهت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن ردع الاحتلال منذ مجزرته الأولى في المستشفى المعمداني، هو الذي سمح له باقتحام مستشفى ناصر وتحويل ساحته إلى مكان للقتل والقصف ومعسكر للاستجواب والاعتقال.

وذكرت الجبهة الشعبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت في مشافي قطاع غزة أفظع الجرائم، وقامت بتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع المحاصر. مضيفة: "يُذكرنا هذا بمعسكرات الجستابو إبان النازيين التي ارتُكب داخلها أبشع الجرائم الفظيعة".

وأكملت: "عذابات شعبنا ستتحول إلى كابوس يطارد الاحتلال وأعوانه في أحلامهم وحياتهم، وسيدفع الاحتلال وكل من شاركه وتواطأ معه أو تخاذل عن نصرة شعبنا ثمن هذه الجرائم باهظاً".

وختمت الجبهة الشعبية بيانها الصحفي بالتأكيد أن "المقاومة هي القادرة على ردع الاحتلال، والتي تواصل ضرب العدو وتكبيده خسائر كبيرة".

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

كواليس مشاورات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "بند خاص بالسنوار"

بعد "روح الروح" وهند.. صاروخ قذف الطفلة سيدرا من النافذة وظلت يد أمها معلقة بجسدها

" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس

معاريف.. لنتنياهو: في غزة أكثر من مليوني سنوار.. انتظر "الهزيمة المطلقة"

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً

مقتل مجندة إسرائيلية في قصف صاروخي على صفد

الأخبار الرئيسية

الشاباك والموساد

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

دولة فلسطينية

إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية

الحرب في اليوم 132: شهداء بالعشرات واقتحام مشفى ناصر

بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

photo_2024-02-15_02-15-59

فيديو: شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية