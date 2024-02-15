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ايرلندا: سنقدم للاونروا 20 مليون يورو

الخميس 15 فبراير 2024 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايرلندا: سنقدم للاونروا 20 مليون يورو



دبلن / سما /

أعلنت ايرلندا اليوم الخميس، أنها بصدد تقديم دعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بقيمة 20 مليون يورو.

ودعا وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الولايات المتحدة لأن تعيد التفكير في قرارها بتعليق الدعم المالي للأونروا.

وأضاف الوزير الإيرلندي في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا، بهدف وقف تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

فيليب لازاريني: تفكيك الأونروا سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إنه إذا لم تكن هناك إسهامات جديدة فعملياتهم ستواجه شحا كبيرا في التمويل في شهر أبريل.

ودعا الحكومة الإسرائيلية للتعاون معهم في الاتهامات ضد موظفيهم، وإرسال كل الحقائق.

وأشار: إضعاف الوكالة وتفكيكها ستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية، مشيرا الى أن 15 دولة علقت تمويلها للأونروا وذلك سيؤثر على كل خدماتهم.

وأكد: تفكيك الوكالة سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين، وسيؤثر على حياتهم.

ورحب بإعلان أيرلندا ودول أوروبية أخرى الإبقاء على دعمها المالي وهي رسالة لباقي الدول.

#ايرلندا #الاونروا

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