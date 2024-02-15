الصحة بغزة: الاحتلال يحوّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

خانيونس / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، إن الاحتلال الاسرائيلي اقتحم مجمع ناصر الطبي وحوّله الى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه.

وأشارت وزارة الصحة الى أن الاحتلال استهدف مقر الاسعاف وخيام النازحين وجرّف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي.

وأكدت أن الاحتلال أجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

وطلب الاحتلال الاسرائيلي من ادارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة الى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.