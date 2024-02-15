  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: الاحتلال يحوّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

الخميس 15 فبراير 2024 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الاحتلال يحوّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية



خانيونس / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، إن الاحتلال الاسرائيلي اقتحم مجمع ناصر الطبي وحوّله الى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه.

وأشارت وزارة الصحة الى أن الاحتلال استهدف مقر الاسعاف وخيام النازحين وجرّف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي.

وأكدت أن الاحتلال أجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

وطلب الاحتلال الاسرائيلي من ادارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة الى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.

#الصحة بغزة #مجمع ناصر الطبي

الأكثر قراءة اليوم

كواليس مشاورات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "بند خاص بالسنوار"

بعد "روح الروح" وهند.. صاروخ قذف الطفلة سيدرا من النافذة وظلت يد أمها معلقة بجسدها

" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس

معاريف.. لنتنياهو: في غزة أكثر من مليوني سنوار.. انتظر "الهزيمة المطلقة"

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً

مقتل مجندة إسرائيلية في قصف صاروخي على صفد

الأخبار الرئيسية

الشاباك والموساد

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

دولة فلسطينية

إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية

الحرب في اليوم 132: شهداء بالعشرات واقتحام مشفى ناصر

بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

photo_2024-02-15_02-15-59

فيديو: شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية