سموتريتش وبن غفير يردان على الخطة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية

القدس المحتلة / سما /

عقّب كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على الخطة الأميركية التي جاءت بتقرير صحيفة "وشنطن بوست" لإقامة دولة فلسطينية.

وذكر بن غفير أن "نية الولايات المتحدة مع دول عربية أخرى إقامة منظمة إرهابية إن دولة إلى جانب دولة إسرائيل، هي وهم وجزء من المفهوم الخاطئ بأن الطرف الآخر لديه شريك للسلام". وفق قوله

وأضاف، "وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا ينبغي منحهم دولة. وعندما نكون في الحكومة، لن تقوم الدولة الفلسطينية".

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ومن جانبه، قال سموتريتش، إن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل.

وأضاف، "سأطالب المجلس الوزاري في اجتماعه اليوم باتخاذ قرار صريح بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية".

وتابع سموتيرتش، "لن نوافق على مكافأة الفلسطينيين بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس ".