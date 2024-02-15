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انتقادات حادة داخل الجيش الإسرائيلي لعدم اعتراض صواريخ لبنان باتجاه صفد

الخميس 15 فبراير 2024 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات حادة داخل الجيش الإسرائيلي لعدم اعتراض صواريخ لبنان باتجاه صفد



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واللا" العبري أن هناك انتقادات حادة داخل الجيش الإسرائيلي لعدم اعتراض منظومة الدفاع الجوي الصواريخ عقب القصف الصاروخي أمس الأربعاء الذي قُتلت فيه مجندة في قاعدة القيادة الشمالية بقصف لحزب الله، وتم خلال الإطلاق، إطلاق 11 صاروخ غراد مع قُطر 122 ملم أطلقت من جنوب لبنان. 

وبحسب الموقع العبري فقد، "رصدت رادارات منظومة الدفاع الجوي أن بعض الصواريخ التي مرت فوق المطلة وكريات شمونة كان من المفترض أن تسقط في مناطق مفتوحة وبالتالي لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية عليها".
وقال مصدر عسكري إن المناطق الأمنية يجب أن تكون تحت مراقبة مشددة من قبل دفاع جوي. "ليس من الواضح ما إذا كانت الظروف الجوية المعقدة أو تفاصيل فنية أخرى أدت إلى عدم إصابة الصاروخ الاعتراضي بالصاروخ، لكن لم يكن من المفترض أن تكون هذه عملية معقدة. ولم يكن من المفترض أن يسقط هذا الصاروخ في قلب القاعدة وبالتأكيد ألا يقتل جندية".

وأمس الأربعاء، قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب آخرون جراء تعرضهم للقصف من لبنان في مدينة صفد شمالي البلاد وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في صفد وعدد من المناطق قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكر موقع "واينت" العبري أن مجندة إسرائيلية قتلت وأصيب 8 آخرين بجروح جراء القصف من جنوب لبنان.

وأشار موقع صحيفة "معاريف" أن القصف باتجاه الشمال كان كثيفًا ما أدى لإصابة مباشرة لأحد المباني في مدينة صفد.

ودوت صافرات الإنذار صباح اليوم الأربعاء في مدينة صفد وموشاف ناتو في الجليل الغربي وفي عدد من المناطق المحيطة بها.

#صفد #الجيش الإسرائيلي

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