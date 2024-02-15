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إسرائيل تحتج بعد إدانة الفاتيكان لـ"مذبحة" غزة

الخميس 15 فبراير 2024 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحتج بعد إدانة الفاتيكان لـ"مذبحة" غزة



القدس المحتلة / سما /

احتجت إسرائيل لدى الفاتيكان بعد أن وصف الرجل الثاني بعد البابا فرنسيس ما يحدث في غزة بأنه "مذبحة".

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان في بيان، أمس الأربعاء "إنه بيان مؤسف. الحكم على شرعية حرب دون الأخذ في الاعتبار جميع الملابسات والمعلومات يؤدي حتما إلى استنتاجات خاطئة".

وأصرت السفارة الإسرائيلية على أن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن الموت والدمار في قطاع غزة.

وقبل بيان السفارة الإسرائيلية بيوم، كرر الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان والرجل الثاني بعد البابا فرنسيس في التسلسل الهرمي البابوي، طلبه بأن "يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والذي استندت عليه لتبرير العملية العسكرية الحالية، متناسبا".

وأضاف أنه "بالتأكيد مع مقتل 30 ألف شخص، هو ليس كذلك".

وقال بارولين "أعتقد أننا جميعا غاضبون مما يحدث، غاضبون بسبب هذه المذبحة، ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة للاستمرار وألا نفقد الأمل"، مضيفا أنه "يجب علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة ومشكلة فلسطين".

#الجيش الإسرائيلي #الفاتيكان #البابا فرنسيس

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