الطقس: شديد البرودة وأمطار متفرقة

رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد اليوم الخميس بحالة عدم الاستقرار الجو ، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2024/02/16: تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويكون الجو غائما ،باردا الى شديد البرودة وماطرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2024/02/17: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما ،باردا الى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 2024/02/18: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة, ,وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .