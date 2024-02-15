  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: شديد البرودة وأمطار متفرقة

الخميس 15 فبراير 2024 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: شديد البرودة وأمطار متفرقة



رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد اليوم الخميس بحالة عدم الاستقرار الجو ، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2024/02/16: تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويكون الجو غائما ،باردا الى شديد البرودة وماطرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2024/02/17: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما ،باردا الى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 2024/02/18: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة, ,وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

#الطقس

الأكثر قراءة اليوم

كواليس مشاورات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "بند خاص بالسنوار"

" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس

معاريف.. لنتنياهو: في غزة أكثر من مليوني سنوار.. انتظر "الهزيمة المطلقة"

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

متواطئ في إبادة الفلسطينيين" ..هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج !!

بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً

مقتل مجندة إسرائيلية في قصف صاروخي على صفد

الأخبار الرئيسية

دولة فلسطينية

إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية

الحرب في اليوم 132: شهداء بالعشرات واقتحام مشفى ناصر

بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

photo_2024-02-15_02-15-59

فيديو: شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي

GGUuoPwXEAAfI4s

بعد "روح الروح" وهند.. صاروخ قذف الطفلة سيدرا من النافذة وظلت يد أمها معلقة بجسدها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية