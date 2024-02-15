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واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

الخميس 15 فبراير 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض



واشنطن / سما /

تحقق وزارة الخارجية الامريكية في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان.

وقالت وول ستريت جورنال الأميركية التي نقلت خبرها عن مسؤولين أميركيين، أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين.

وأضافت أن السلطات الامريكية تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين (شمالي قطاع غزة) في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 125 شخصا.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن المحققين يشتبهون في أن إسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات في تلك الغارة.

#الفوسفور الأبيض #واشنطن #إسرائيل #غزة

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