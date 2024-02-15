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إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية

الخميس 15 فبراير 2024 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن تتقدم بسرعة بخطة لإقامة دولة فلسطينية



واشنطن / سما /

أعدت الولايات المتحدة مع عدد من الشركاء العرب، خطة للتوصل لاتفاق سلام، يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نقلته عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وبين التقرير أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة وغزة.

ولفت التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة، لافتا أن الأمريكيين والشركاء العرب يأملون في إقناعها بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.

وكان نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب.

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