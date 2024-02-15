الحرب في اليوم 132: شهداء بالعشرات واقتحام مشفى ناصر

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١١ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٠٣ شهداء و ١٤٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٨٥٧٦ شهيدا و ٦٨٢٩١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واقتحمت دبابات الاحتلال أسوار مجمع ناصر الطبي بعد حصار. ل ٢٣ يوما وبعد إخلائه من أعداد كبيرة من النازحين.

واستشهد مواطن واصيبت أعداد اخرى جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب قسم العظام في مجمع ناصر الطبي .

وادى إطلاق النار الى تلف أنبوب الأكسجين وتسريب الأكسجين مما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي وخاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى للخطر.

وقال د.اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة ان الوضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي وحالة من الذعر بين المتواجدين فيه.

واوضح ان اكثر من ١٥٠٠ نازح لازالوا داخل مجمع ناصر الطبي ومعهم ١٩٠ من كوادر مجمع ناصر الطبي و ٢٩٩ من افراد عائلاتهم لازالوا بداخله.

وأشار إلى ان ٢٧٣ مريضا لا يستطيع الحركة و ٣٢٧ مرافقا لازالوا متواجدين في اقسام مجمع ناصر الطبي مشيرا إلى ان من بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي ١٨ مريضا في العناية المركزة و ٣ اطفال في الحضانة و ٣٥ مريض غسيل الكلى.

واكد بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية خلال 72 ساعة على اقصى حد في مجمع ناصر الطبي.

وأغارت طائرات إسرائيلية على محيط مدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

رفح

ووصلت إلى مدينة رفح حنوب قطاع غزة أعداد كبيرة من النازحين الذي اجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة مجمع ناصر الطبي.

واستمر القصف المدفعي على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.

الوسطى

وارتفع إلى ١٥ عدد الشهداء الذين ارتقوا ك جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "نويجع" غربي النصيرات.

وارتقى ستة شهداء واصيب ١٨ بجراح جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو عربان خلف مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية جنوب دير البلح .

ووقعت عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة

واستشهد سبعة مواطنين في قصف سيارتين بمدينة غزة الاولى قرب بركة الشيخ رضوان ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين من عائلة الغفري هم معتز الغفري وزوجته وطفلاه .

ووصل ثلاثة شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد قصف الاحتلال لسيارة مدنية في محيط مفترق عسقولة.

وارتقى خمسة شهداء جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.