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بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الخميس 15 فبراير 2024 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة



وكالات/سما/

أصدرت أستراليا وكندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار بغزة، لأغراض إنسانية.

وقالت الدول في بيانها المشترك، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء مؤشرات على أن الاحتلال يخطط لهجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أي عملية عسكرية على رفح ستكون كارثية، مشددة على أن آثارها ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأغراض إنسانية، كما أن هناك حاجة إلى التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم، بحسب البيان.

ومنذ أيام، يهدد الاحتلال بشن عدوان بري على رفح، التي يحاصر فيها أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني هجروا عن منازلهم من مختلف أنحاء القطاع، ويقطنون في الخيام في ظروف إنسانية صعبة.

ومن شأن عدوان بري على رفح أن يتسبب بجرائم إبادة للفلسطينيين، الذين فقدوا مقومات الحياة، وسط مخاوف من خطط الاحتلال لتهجيرهم عن القطاع بشكل قسري.

وارتكب جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و145جريحا، فضلا عن دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة.

وأشارت وزارة الصحية الفلسطينية، في بيان، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدا و68291 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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