هاليفي: نستعد للحرب في الشمال

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إننا لا نساوم على الإنجازات ونستعد لحرب في المنطقة الشمالية.



ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان، خلال قيامه بإجراء تقييم للوضع على المنطقة الشمالية،أن الجيش يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية.

وأجرى الجنرال هرتسي هاليفي تقييما للوضع وحوارا عملياتيا مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، وقائد القيادة الشمالية، الجنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كالفار.





ولم يكتف رئيس الأركان الإسرائيلي بذلك، بل قام بجولة في مستوطنة "المطلة" والتقى مع رؤساء السلطات في الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة شمالي البلاد، جراء القصف الذي أطلق من جنوب لبنان على مدينة صفد.



وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجندة برتبة رقيب أول "سارة عمر بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.



وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.



وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.