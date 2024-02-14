11 شهيدا مدنيا إثر عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت/سما/

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في الغارة التي استهدفت منطقة سكنية في مدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 8 شهداء و 7 جرحى، في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأكّدت مصادر لبنانية أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على لبنان بلغت 11 شهيداً مدنياً حتى الآن.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أعلنت، مساء الأربعاء، استشهاد أفراد من عائلة من آل برجاوي، في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمدينة النبطية جنوبي لبنان، موضحةً أن الغارة "استهدفت شقة سكنية في مبنى مجاور لمحطة فلسطين، بشارع مرجعيون، وسط النبطية، بصاروخ موجه أدّى إلى تدمير الشقة، وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط".

وأضافت أنّ "طواقم الإسعاف من كافة الجمعيات الإغاثية والدفاع المدني هرعت على الفور وباشرت رفع الركام، حيث تمّ انتشال جثامين تعود للمواطن حسين برجاوي، وزوجته وابنتهما أماني، وابنه" بدايةً، ثمّ جرى انتشال عدد من الأطفال والنساء الشهداء، وتمّ نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات النبطية، فيما تستمرّ عمليات البحث تحت الركام.

وقد أدّت الغارة، التي استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق، قرب ثانوية الصباح الرسمية، إلى أضرار فادحة بالأبنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.

ونعت "جمعية هونين الخيرية" في بيان اليوم، إبن البلدة حسين أحمد ضاهر برجاوي وعائلته، الذين مضوا شهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على منزلهم الكائن في مدينة النبطية ، وهم زوجته أمل محمود عودة، وابنته اماني، وابنته زينب، واخته فاطمة أحمد برجاوي وابنتها غدير عباس ترحيني، وأبناء بنته زينب الطفلين محمود علي عامر وحسين علي عامر.

وفي سياق متصل، أصدرت محافظ النبطية هويدا الترك بياناً أعلنت فيه إقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية، الخميس الواقع فيه 15 شباط/فبراير 2024،ـ "نظراً للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وذلك حرصاً على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدّة".

كما أعلنت معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها الإقفال الخميس، حرصاً على سلامة الطلاب.

وفي وقت سابق اليوم ارتقى 3 شهداء مدنيين في اعتداء إسرائيلي على بلدة الصوانة جنوبي لبنان، إضافة إلى 9 جرحى مدنيين في بلدة عدشيت، وأفيد بوقوع أضرار مادية كبيرة، من جراء غاراتٍ نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من المناطق الجنوبية.

وأوضحت مصادر لبنانية أنّ الشهداء في بلدة الصوانة هم عائلة مكوّنة من أم وولديها، مشيراً إلى أنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدشيت (قضاء النبطية)، مروحين والشهابية (قضاء صور)، الصوانة (قضاء مرجعيون)، كفر دونين (قضاء بنت جبيل)، مرتفعات الجبور (البقاع الغربي)، وبصليا (قضاء جزين).

وفي كلمة له، توعّد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، إسرائيل بـ"ردّ مناسب" على استهدافها اليوم مناطق بجنوب لبنان، قائلاً إن الاستهداف "لا يمكن أن يمر من دون رد".