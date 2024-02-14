بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً

واشنطن/سما/

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بحماية آلاف الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرًا مقبلة، وذلك باستخدام سلطة هجرة في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات متزايدة بشأن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

ويحق لنحو 6000 فلسطيني الحصول على التأجيل بموجب برنامج يسمى المغادرة القسرية المؤجلة، والذي يسمح للمهاجرين الذين تعاني أوطانهم من أزمة بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال بايدن في مذكرة بشأن القرار إن “العديد من المدنيين ما زالوا في خطر” في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر ( (عملية طوفان الأقصى على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة).

وأضاف “ولذلك، فإنني أمر بتأجيل ترحيل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة”.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا بشأن الحرب، خاصة بين الأمريكيين العرب الذين كانوا في السابق دائرة انتخابية موثوقة بالنسبة له .

وفي الأسابيع الأخيرة، تظاهرت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين خارج محطات حملته الانتخابية، وهتفوا “جو الإبادة الجماعية”.

وفي حين أن انتقادات بايدن للحرب أصبحت أكثر قوة منذ 7 أكتوبر، فإن الولايات المتحدة لم تشر إلى أنها تخطط لتغييرات سياسية كبيرة مثل وضع شروط على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأدت الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض مع قيام إسرائيل بقصف القطاع ردا على هجمات 7 أكتوبر.

وبحسب ما ورد، أشاد عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، بقرار إعفاء الفلسطينيين من الترحيل.

وأضاف: “هناك حاجة ماسة لذلك”. “نحن نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، وهذا أمر مرحب به، ويسعدنا أن نراه ينفذ. ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى”.