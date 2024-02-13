الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من "عوفر" وعزله انفراديا بزعم "محاولته تفجير انتفاضة ثالثة"

القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل شؤون الشرطة في القناة 13 الإسرائيلية، فإن إدارة سجون الاحتلال نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي، وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي بدفع نحو التصعيد بالضفة.

وادعى التقرير أن المعلومات التي وصلت لسلطات الاحتلال مفادها أن "البرغوثي يعمل عبر عدة قنوات على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتفجير انتفاضة ثالثة، على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة".

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني محتمل في الضفة الغربية في شهر رمضان، ويرى مسؤولون أمنيون أن حماس تحاول الدفع باتجاه التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.

ويعتبر المسؤولون الأمنيون أن "شهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".

وفي أعقاب التقرير، عبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في بيان مقتضب، عن سعادته "لأن إدارة سجون الاحتلال تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه المخربين في السجون"، على حد تعبيره.



وبحسب البيان الصادر عن بن غفير، فإن نقل البرغوثي للعزل الانفرادي جرى اليوم "في أعقاب معلومات عن تمرد مخطط له؛ لقد ولت الأيام التي سيطر فيها المخربون على السجون".