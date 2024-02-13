الحوثيون: استهدفنا 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ أكتوبر

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال ضيف الله الشامي المتحدث الرسمي باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، خلال مؤتمر صحافي بصنعاء إن ” إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية منذ بدء عملية طوفان الأقصى (مطلع تشرين الأول/أكتوبر)، بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و 3 بريطانية و17 سفينة إسرائيلية.

وأضاف الشامي أن “العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط”. واتهم الشامي الولايات المتحدة وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر، وتهديد الملاحة الدولية، لحماية الملاحة الإسرائيلية”.

وأردف أن”القوات البحرية اليمنية(الحوثية)رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”.

وأعلن المتحدث الحوثي أن “إجمالي عدد الغارات الأمريكية والبريطانية الجوية والاستطلاعية ومن البوارج الحربية منذ بداية الهجمات على اليمن بلغت 403 غارات منها 203 غارات جوية، بينها 86 غارة خلال الأسبوع الأخير”.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت اليوم الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 8 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وذكرت الجماعة في بيانات مقتضبة عبر تلجرام، أن ” العدوان الأمريكي البريطاني شن 8 غارات على محافظة الحديدة، بينها 3 غارات استهدفت منطقة الجبانة”.

وأضافت أن ” 3 غارات أخرى استهدفت منطقة رأس عيسى، إضافة إلى غارتين على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في المحافظة ذاتها”.ولم تتطرق الجماعة إلى وجود خسائر بشرية أو مادية بخصوص هذه الغارات.

وتحوي منطقة الجبانة معسكرا للدفاع الجوي للجماعة، فيما تضم مديرية الصليف ميناء بحريا حيويا، وفق إعلام يمني.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف هجوم أمريكي بريطاني محافظة الحديدة بثلاث غارات.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.