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" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس

الأربعاء 14 فبراير 2024 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
" ديلفري عجهنم".. القسام" تعرض مشاهد التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في خانيونس



خانيونس/سما/

عرضت كتائب القسام، مساء اليوم، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

ويظهر في الفيديو أحد مقاومي كتائب القسام قبل لحظات من تفجير قوة لجيش الاحتلال قتل فيها قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي، ويقول المقاتل: "خلّي نتنياهو ينفعهم.. ديلفري ع جهنم.. ألو أصبر شوي خلّي إللي ورا يقدّم، عشان يونسوا بعض".

كما أظهر الفيديو، لحظة خوض مقاتلي كتائب القسام اشتباكاً من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في خانيونس.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين وجندي من الكتيبة 630، بينهم قائدها، بعد تفجير عبوة ناسفة بهم داخل منزل مفخخ جنوب قطاع غزة.

ووفقا لموقع جيش الاحتلال، فقد قتل المقدم نثنائيل يعقوب الكوفي، وهو قائد الكتيبة 630، والرائد يائير كوهين، ونائب قائد السرية في الكتيبة 630، إضافة إلى الرقيب أول زيف تشين، وهو مقاتل احتياط في الكتيبة ذاتها.

كما ظهر في الفيديو مقاتل آخر في كتائب القسام يتحدث قائلا: " كتائب القسام فكرة ولا تموت، وشعبنا الحبيب الغالي يدرك جيداً أن الاحتلال هو سبب المأساة.

وأضاف:" حماس من صلب هذه الأرض وهذا الشعب، والذين يستشهدون هم أبناؤنا وأطفالنا وأهلنا.

وأكد أن جيش الاحتلال سيهزم  وسيعرف في نهاية المعركة أنه كان يبحث عن سراب، وهذه الأرض تعرف رجالها ومن يقاتل ويدافع عنها.

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