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مقتل مجندة إسرائيلية في قصف صاروخي على صفد

الأربعاء 14 فبراير 2024 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مجندة إسرائيلية في قصف صاروخي على صفد



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل مجندة من الكتيبة "869" وإصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة ومتوسطة جراء القصف الصاروخي على صفد المحتلة صباح اليوم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يعلن مقتل المجندة عمار سارة بانجو (20 عامًا)، من مستوطنة "موشاف جيا"، جرّاء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في وقت سابق اليوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الكتيبة "869" هي كتيبة جمع المعلومات القتالية وتابعة لفرقة الجليل "91".

وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين المعلن عنهم منذ 7 أكتوبر إلى 570.

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