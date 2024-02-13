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جيش الاحتلال يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان

الأربعاء 14 فبراير 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء إنه استكمل موجة غارات واسعة النطاق على لبنان.

وأفاد في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.


وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

وذكر أيضا أن حزب الله تلقى ضربات مؤلمة في لبنان، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل ولن يوقفوا عملياتهم عند هذه النقطة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستطيع العمل عند الضرورة من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال.

وشدد على أن سكان المنطقة سيعودون إلى منازلهم وستعود السلطات المحلية للازدهار.

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