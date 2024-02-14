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شهيد و10 مصابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الأربعاء 14 فبراير 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و10 مصابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

 استشهد شاب وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي اليوم الأربعاء، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر مصادر محلية أن مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب نيهل زياد محمد اسماعيل بريغيث (18 عاما)، وإصابة 10 آخرين بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

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