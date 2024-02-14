غانتس: الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة"

القدس المحتلة/سما/

قال الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة".

وأضاف غانتس للصحفيين، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

وتابع: "المسؤول عن إطلاق النار من لبنان ليس فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضًا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها".

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: "بدأت طائرات حربية بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان".

وذكر أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال البلاد حيث هاجم الجيش مصادر النيران".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن إسرائيلية قتلت و7 أصيبوا، 3 منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد في شمالي إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على المدينة.

من جهتها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيلة والجرحى هم من الجنود في الجيش.