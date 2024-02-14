  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة"

الأربعاء 14 فبراير 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة"



القدس المحتلة/سما/

قال الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة".

وأضاف غانتس للصحفيين، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

وتابع: "المسؤول عن إطلاق النار من لبنان ليس فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضًا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها".

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: "بدأت طائرات حربية بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان".

وذكر أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال البلاد حيث هاجم الجيش مصادر النيران".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن إسرائيلية قتلت و7 أصيبوا، 3 منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد في شمالي إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على المدينة.

من جهتها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيلة والجرحى هم من الجنود في الجيش.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

متواطئ في إبادة الفلسطينيين" ..هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج !!

فيديو: الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه

قناة عبرية: "إسرائيل" تفشل في محاولاتها حثّ المغرب على أخذ دور يخدمها بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-14_00-48-27

كواليس مشاورات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "بند خاص بالسنوار"

نتنياهو يرفض السماح لوفد بالتوجه للقاهرة لاستكمال محادثات صفقة التبادل

الاحتلال يستعد لاستقبال الآلاف من مصابي حرب غزة

محلل إسرائيلي: صفقة الأسرى ليست أولوية لنتنياهو

الغارديان: بيد الولايات المتحدة وقف الكارثة القادمة في رفح.. فلماذا لا تفعل؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية