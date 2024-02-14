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الاحتلال يستعد لاستقبال الآلاف من مصابي حرب غزة

الأربعاء 14 فبراير 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستعد لاستقبال الآلاف من مصابي حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه يستعد لاستيعاب الآلاف من مصابي الحرب الجدد في غزة في عام 2024، مع دخول الحرب على القطاع شهرها الخامس.

وبحسب وزارة الأمن، فإنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استُقبِل أكثر من 5500 مصاب جديد، وسط استعدادات لاستقبال نحو 20 ألف مصاب حتى نهاية العام.

ويعالج قسم إعادة التأهيل اليوم 62 ألف معوق من الجيش الإسرائيلي، وبموجب تقرير الوزارة المبني على بيانات ومعطيات تتعلق بالحرب في غزة حتى الآن، وتحليل للإصابات من حروب وعمليات عسكرية سابقة، من المتوقع أن يعالج القسم حتى نهاية العام الحالي نحو 78 ألف معوق من الجيش.

ومن المتوقع أن يصل عدد الجنود وقوات الأمن التي يعالجها قسم إعادة التأهيل إلى 100 ألف في عام 2030.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن معظم المصابين الذين استُوعِبوا في القسم منذ بداية الحرب، والبالغ عددهم 5500 مصاب ومصابة، هم من الرجال. وتشير المعطيات إلى أن أقل من نصفهم في جيل 21-30 عاماً، وثلثهم في جيل 31-40 عاماً، والبقية فوق جيل 40 عاماً.



وتُظهر المعطيات أن 70% من المصابين هم من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، 7% في الخدمة الدائمة، فيما 10% هم جنود نظاميون سُرِّحوا بسبب الإصابة. ووصفت إصابات 84% من المصابين بالطفيفة، و9% بالمتوسطة، و7% بالخطيرة.

أما الإصابات الأكثر شيوعاً، فهي 42% إصابات في الأطراف، 21% ردود فعل نفسية وحالات ما بعد الصدمة، و9% إصابات داخلية، و7% إصابات في العمود الفقري، 7% إصابات في الأذنين، والباقي إصابات في الرأس والعيون، أو إصابات متعددة.

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