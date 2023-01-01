إصابة 15 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدس المحتلة/سما/

تفيد معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحدّثة الأربعاء، بإصابة 15 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



واستنادًا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2897، ارتفاعا من 2882 يوم أمس الثلاثاء.



وأشار الجيش إلى أن 437 من عناصره أصيبوا بجروح خطيرة، و761 بجروح متوسطة، و1699 بجروح طفيفة، وبذلك يكون 15 جنديا أصيبوا منذ أمس الثلاثاء.

لكن جيش الاحتلال يلفت إلى أن من بين هؤلاء، 1352 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من 1346 يوم أمس الثلاثاء.



كما يشير إلى أن 270 أصيبوا بجروح خطيرة، و452 بجروح متوسطة، و629 بجروح طفيفة.



واستنادًا إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن 352 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 29 بحالة خطيرة، و237 متوسطة، و86 بحالة طفيفة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 569، بينهم 232 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.