زيارة تاريخية.. السيسي وأردوغان يعقدان قمة في القاهرة على وقع العدوان على غزة

القاهرة/سما/

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم، في زيارة هي الأولى بعد قطيعة دامت 11 عاماً.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التركي في مطار القاهرة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وزيارة أردوغان إلى القاهرة هي الأولى، منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في مصر، عام 2014.

وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتبنّي موقف داعم لمرسي، وانتقاد الخطوات التي اتخذها الجيش فيما بعد، واستضافة عدد من قيادات المعارضة المصرية وجماعة “الإخوان المسلمين”، إضافة إلى تبنّي القاهرة وأنقرة سياسات مختلفة في ما يتعلق بالملف الليبي، والخلافات حول غاز شرق المتوسط.

وخلال العام الماضي، تبادلت مصر وتركيا زيارات مسؤولين، للمرة الأولى منذ عام 2014.

ومثلت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ولاية أضنة المنكوبة إثر الزلزال الذي ضرب تركيا نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات، أعقبها زيارة وزير الخارجية آنذاك التركي مولود جاوش أوغلو، في مارس/ آذار الماضي.

وكانت الزيارة الأولى على مستوى رفيع لمسؤول تركي إلى القاهرة منذ 11 عاماً، سبقها سلسلة من اللقاءات الاستكشافية ولقاء سريع جرى بين أردوغان والسيسي في قطر، على هامش افتتاح كأس العالم، واتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.