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استشهاد 4 مدنيين بينهم أم وطفلاها في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأربعاء 14 فبراير 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 مدنيين بينهم أم وطفلاها في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باستشهاد أربعة مدنيين وإصابة آخرين  جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على قرى في جنوب لبنان.

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اليوم، أن “نتيجة الغارات هي ثلاثة شهداء مدنيين هم سيدة وفتى وطفل في بلدة الصوانة، وشهيد وتسعة  جرحى مدنيين في عدشيت”، مشيرة إلى حصول أضرار كبيرة.

ووفق ما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، فقد “تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين أم وطفليها من تحت ركام منزلهم في الصوانة جراء تعرضه للغارة”.

وأشارت الصحيفة إلى نقل الضحايا إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام”  ذكرت أن “الطيران الحربي  الاسرائيلي، نفذ اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق عدشيت- القصيبة، وأدى إلى تدميره بالكامل”.

ولفتت إلى وقوع إصابات وتوجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة ، مشيرة إلى أن “الطيران المعادي شن غارة مماثلة مستهدفا منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح”.

وكان جيش الاحتلال أعلن اليوم أن مقاتلاته “بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان”.

ولم يقدّم الجيش أي تفاصيل أخرى عن الضربات الجوية، التي تأتي بعد ساعات من قصف من الجانب اللبناني أدى إلى إصابة أشخاص في إسرائيل، بحسب مسعفين.

#لبنان

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