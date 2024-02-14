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إسبانيا وإيرلندا تفتحان ملف "إسرائيل" بشأن "حقوق الإنسان"

الأربعاء 14 فبراير 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا وإيرلندا تفتحان ملف "إسرائيل" بشأن "حقوق الإنسان"



وكالات/سما/

حضت إسبانيا وإيرلندا اليوم الأربعاء، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا لمنع مزيد من التدهور، ودعتا المفوضية الأوروبية للنظر في ملف إسرائيل بشأن "حقوق الإنسان".


وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده وإيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.

يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب في غزة يومها الـ131 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.

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