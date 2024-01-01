"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".. امرأة تصرخ في وجه وزير الخارجية السويدي في البرلمان

وكالات/سما/

اعترض نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مناقشة برلمانية في السويد أثناء خطاب وزير الخارجية توبياس بيلستروم اليوم الأربعاء، بينما صرخت امرأة: "كيف يمكنك ذلك وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وكان بيلستروم، خلال بث للمناقشة على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يقدم إعلان السياسة الخارجية للحكومة، وشرع بالقول إن "السويد تدعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد (حماس) وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، حينما قاطعته امرأة تجلس في منصة المتفرجين وصرخت: "كيف يمكنك ذلك؟ وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".



ودعا رئيس البرلمان إلى فرض النظام في القاعة، وبعد ذلك اصطحب الأمن المرأة خارج قاعة الاجتماع، وواصل نشطاء آخرون تعطيل خطاب الوزير، فاصطحب الأمن 5 أشخاص إلى خارج القاعة وفقا لتقارير SVT.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت، اليوم الأربعاء، استشهاد 103 فلسطينيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28 ألفا و576 شهيدا، وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 جريحا خلال 24 ساعة".

ووفقا للوزارة، "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.