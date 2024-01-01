  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".. امرأة تصرخ في وجه وزير الخارجية السويدي في البرلمان

الأربعاء 14 فبراير 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".. امرأة تصرخ في وجه وزير الخارجية السويدي في البرلمان



وكالات/سما/

اعترض نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مناقشة برلمانية في السويد أثناء خطاب وزير الخارجية توبياس بيلستروم اليوم الأربعاء، بينما صرخت امرأة: "كيف يمكنك ذلك وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وكان بيلستروم، خلال بث للمناقشة على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يقدم إعلان السياسة الخارجية للحكومة، وشرع بالقول إن "السويد تدعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد (حماس) وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، حينما قاطعته امرأة تجلس في منصة المتفرجين وصرخت: "كيف يمكنك ذلك؟ وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".


ودعا رئيس البرلمان إلى فرض النظام في القاعة، وبعد ذلك اصطحب الأمن المرأة خارج قاعة الاجتماع، وواصل نشطاء آخرون تعطيل خطاب الوزير، فاصطحب الأمن 5 أشخاص إلى خارج القاعة وفقا لتقارير SVT.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت، اليوم الأربعاء، استشهاد 103 فلسطينيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28 ألفا و576 شهيدا، وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 جريحا خلال 24 ساعة".

ووفقا للوزارة، "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

فيديو: الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه

متواطئ في إبادة الفلسطينيين" ..هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج !!

قناة عبرية: "إسرائيل" تفشل في محاولاتها حثّ المغرب على أخذ دور يخدمها بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يستعد لاستقبال الآلاف من مصابي حرب غزة

محلل عسكري إسرائيلي: صفقة الأسرى ليست أولوية لنتنياهو

الغارديان: بيد الولايات المتحدة وقف الكارثة القادمة في رفح.. فلماذا لا تفعل؟

ليبرمان يهاجم مصر: "سنغزو رفح رغم غضبكم"

رئيس الموساد

إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة في صفقة محتملة مع حماس ولكن بشرط ... تعرف على التفاصيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية