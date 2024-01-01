عدوان أمريكي-بريطاني بغارات جوية غرب اليمن

صنعاء/سما/

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين.



وذكرت القناة، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن "العدوان الأمريكي -البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة" بالحديدة.

ولاحقا أعلنت القناة أن "العدوان الأمريكي البريطاني يعاود شن غارتين على منطقتي الجبانة بالمدينة ورأس عيسى بمديرية الصليف"، غرب البلاد.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.