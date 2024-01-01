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سموتريتش يقر بمنع دخول شحنة طحين إلى غزة

الأربعاء 14 فبراير 2024 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يقر بمنع دخول شحنة طحين إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بأنه منع دخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "قررت عدم تحويل شحنات الطحين المخصصة للأونروا في غزة، بالتنسيق مع رئيس الوزراء لبحث آلية توزيع أخرى حتى لا ينتهي الأمر بالمساعدات بأيدي حماس".

وأضاف: "الآن يعرف العالم أيضا أن الأونروا هي جزء أساسي من آلة الحرب لإرهابيي حماس النازيين. هناك إجماع شامل في حكومة الطوارئ والحكومة على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس".


وكانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت يوم أمس بأن السلطات الإسرائيلية في ميناء أسدود عرقلت استكمال توزيع طحين تبرعت به تركيا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

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