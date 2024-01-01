متسابقة تركية تنسحب رافضة الإجابة على سؤال: "كم باع الفلسطينيون من أرضهم حتى عام 48؟"

وكالات/سما/

أثار سؤال "كم باع الفلسطينيون المسلمون من أرضهم عام حتى 48؟" الذي طرح عبر النسخة التركية من برنامج من سيربح المليون تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقة التي عرضت قبل أيام سئلت المشتركة هذا السؤال، وكان لديها 4 خيارات هي: 1%، 11%، 21%، 31%.. لكن المشتركة بدت متأثرة جدا من هذا السؤال وقالت إنها لا تتابع هذه الأيام الأخبار كي لا تعكر مزاجها من قصص ما يحدث في غزة وفضلت الانسحاب كي لا تعطي إجابة خاطئة قائلة: "أشعر أنه من غير اللائق أن أجيب عن هذا السؤال". وعندما انسحبت، قالت إنها لو كانت ستجيب فإنها كانت ستختار 1% ليتبين أن هذه هي الإجابة الصحيحة، وهو ما زاد في فرحها.

وقال المقدم كينان إميرزالي أوغلو بعد الإعلان عن الإجابة الصحيحة: "لسوء الحظ، يتم مناقشة هذا الأمر كثيرا لأن الفلسطينيين باعوا أراضيهم. هذه هي الحقيقة. الأراضي التي باعها المسلمون الفلسطينيون حتى عام 1948 لا تمثل سوى 1% من إجمالي مساحة فلسطين.. لو أضفنا ما باعه كل الفلسطينيين بمن فيهم غير المسلمين يساوي 5.6%.. البعض يحكم عليه ويقول لن ندعم من باعوا أرضهم.. وبالطبع لا يوجد شيء كهذا".

وقد أثار تصريح إميرزالي أوغلو العديد من ردود الأفعال، وقد انتقد أحدهم السؤال قائلا: "هل هذا معقول؟؟ معلومة غير مهمة وليست مبرر لخذلانهم وصمتهم على المجازر اللي قاعدة تصير في غزة!!".

وعلق آخر قائلا: ".. هذا سؤال تافه من برنامج تافه. والمذيع صار يرقع بعد انسحابها والاشاعه هذي طلعت من عند العرب اولا للاسف لتبرير قتل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وأنهم هم من أرادوا ذلك".

وعلقت أخرى بالتركية قائلة: "إنها حقيقة أن الفلسطينيين مضطهدون، ولكن هناك أيضا حقيقة مفادها أنه لسوء الحظ، بغض النظر عن مدى إنكارك لذلك، باع الفلسطينيون أرضهم، ولا يزال الإسرائيليون يملكون سندات ملكيتهم في أيديهم".

وأشادت أخرى بشرح المقدم قائلة: "من يقول أن الأطفال يموتون دون أن يذكر غزة، الذين يقولون السلام العالمي دون أن يقولوا فلسطين.. كم هو جميل شرحه، كينان إميرزالي أوغلو، أي نوع من الملوك أنت؟".

وكتبت أخرى: "أهنئ مسابقة من يريد أن يصبح مليونيرا على إعداد هذا السؤال...".

وشدد آخر على أنه "لا يمكن طرح هذا السؤال دون بحث، ودون مصادر، ودون استشارة الخبراء. من يقول أن الفلسطينيين باعوا بلادهم لإسرائيل فهو مقزز. نقطة".