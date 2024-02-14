الجيش الإسرائيلي يُجبر آلاف النازحين على مغادرة مستشفى “ناصر”

غزة / سما/
أجبر الجيش الإسرائيلي الأربعاء، آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفق شهود.
وأفاد شهود عيان داخل المستشفى، بأن الجيش أجبر آلاف النازحين على مغادرة المستشفى وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحين.
وذكر الشهود، أن الجيش طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.
وأوضحوا أن آلاف النازحين غادروا المستشفى بالفعل في طابور واحد نحو المناطق الشرقية للمدينة التي تتوغل القوات الإسرائيلية بمناطق واسعة منها.
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