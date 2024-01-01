خلال 24 ساعة.. الاحتلال ارتكب 11 مجزة في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد

غزة / سما /

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيد و 145 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبحسب وزارة الصحة، فإنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 28576 شهيد و 68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي مدينة غزة، استُشهد 9 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، في غارتين من طائرات الاحتلال استهدفتا منازل في حيي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتل الهوا في الجنوب الغربي، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.