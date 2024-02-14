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واشنطن: نراجع تقارير عن إلحاق إسرائيل الأذى بالمدنيين الفلسطينيين في غزة

الأربعاء 14 فبراير 2024 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: نراجع تقارير عن إلحاق إسرائيل الأذى بالمدنيين الفلسطينيين في غزة



سما / وكالات /

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم إن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.
وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي “نسعى لإجراء تقييم واف للتقارير عن تضرر المدنيين على أيدي المتلقين المصرح لهم بالحصول على المعدات الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم”.
وأضاف ميلر أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.

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