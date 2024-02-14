  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم انه لـ “يحيى السنوار” وعائلته داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة..

الأربعاء 14 فبراير 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم انه لـ “يحيى السنوار” وعائلته داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة..



القدس المحتلة / سما/

 نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطعا قال إنه لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يعود ليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويظهر في التسجيل شابا وأطفالا يسيرون داخل نفق، ومن ثم يسير خلفهم شخص آخر ادعى الجيش أنه السنوار.

ولا تظهر ملامح الشخص الذي قالت إسرائيل إنه السنوار، لكن التسجيل وضع خطوطا على شكل جسده، في إشارة إلى أنه يشبه ملامح جسد السنوار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم العثور على الفيديو من قبل جنود الجيش الإسرائيلي الذين وصلوا إلى النفق، وقاموا بتحديد موقع الكاميرا الأمنية وتفكيكها وأخذ المواد التي كانت بداخلها.

 

وأوضحت أنه في هذه المرحلة يقوم الجيش الإسرائيلي بتحليل لقطات السنوار، الذي شوهد على ما يبدو في وضع جيد وحالته مستقرة.

 

وتقول إسرائيل إنها تواصل عمليات فوق الأرض وتحتها في قطاع غزة للوصول إلى السنوار، الذي تتهمه بأنه المسؤول الأول عن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

التايمز: "إسرائيل" تسير نحو المصيدة في رفح ومصير الشرق الأوسط مرتبط بالمدينة

إعلام إسرائيلي يتساءل: "لماذا ينقل المصريون الدبابات والصواريخ إلى الحدود؟"

مسؤول مصري: ردنا على "إسرائيل" لن يقتصر على طرد السفير

الأخبار الرئيسية

الصفقة

مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن المفاوضات بشأن الصفقة إيجابية.. فما أسباب عدم تقدمها؟

غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام ..

الحرب في اليوم 131: شهداء بالعشرات وإخلاء النازحين من مشفى ناصر

photo_2024-02-14_00-48-27

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن لا تخطط لمعاقبة "إسرائيل" إذا اجتاحت رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية