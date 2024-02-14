شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم انه لـ “يحيى السنوار” وعائلته داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة..

القدس المحتلة / سما/
نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطعا قال إنه لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يعود ليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويظهر في التسجيل شابا وأطفالا يسيرون داخل نفق، ومن ثم يسير خلفهم شخص آخر ادعى الجيش أنه السنوار.
ولا تظهر ملامح الشخص الذي قالت إسرائيل إنه السنوار، لكن التسجيل وضع خطوطا على شكل جسده، في إشارة إلى أنه يشبه ملامح جسد السنوار.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم العثور على الفيديو من قبل جنود الجيش الإسرائيلي الذين وصلوا إلى النفق، وقاموا بتحديد موقع الكاميرا الأمنية وتفكيكها وأخذ المواد التي كانت بداخلها.