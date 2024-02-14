  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

متواطئ في إبادة الفلسطينيين" ..هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج !!

الأربعاء 14 فبراير 2024 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متواطئ في إبادة الفلسطينيين" ..هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج !!



سما / وكالات /

واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أريك آدامز، متهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعند خروجه من السيارة، توجه أحد المتظاهرين إلى آدامز قائلا: "لديك دم على يديك أريك آدامز.. أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".

واكتفى العمدة بالرد بـ4 كلما هي: "أعيدوا الرهائن إلى الوطن". ومع مغادرة آدامز، واصلت المجموعة الهتاف: "إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية".

Video Player      

ويوم السبت الماضي، نظم المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرة داخل متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA)، مما أجبر المتحف على إغلاق أبوابه قبل عدة ساعات، في حوالي الساعة 4 مساء، وفقا لموقع الفنون والثقافة Hyperallergic.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هتف المئات من الأشخاص "فلسطين حرة حرة" وهم يقفون تحت لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"تحيا غزة"، و"من النهر إلى البحر".

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

التايمز: "إسرائيل" تسير نحو المصيدة في رفح ومصير الشرق الأوسط مرتبط بالمدينة

إعلام إسرائيلي يتساءل: "لماذا ينقل المصريون الدبابات والصواريخ إلى الحدود؟"

مسؤول مصري: ردنا على "إسرائيل" لن يقتصر على طرد السفير

الأخبار الرئيسية

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم انه لـ “يحيى السنوار” وعائلته داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة..

الصفقة

مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن المفاوضات بشأن الصفقة إيجابية.. فما أسباب عدم تقدمها؟

غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام ..

الحرب في اليوم 131: شهداء بالعشرات وإخلاء النازحين من مشفى ناصر

photo_2024-02-14_00-48-27

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية