طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي، وباردا وماطرا على فترات، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق بين الحين والآخر، خاصة المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وماطرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وماطرا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .