الاحصاء: ارتفاع كبير على مؤشر أسعار المستهلكين في فلسطين

رام الله / سما/

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، في فلسطين في شهر كانون الثاني، بنسبة 3.27% على أساس شهري، و19% على أساس سنوي، مسجلا زيادة حادة للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعاً حاداً نسبته 3.27%، نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، مقارنة بشهر كانون الأول 2023، بواقع 11.41% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في القدس الشرقية، وبنسبة 0.15% في باقي الضفة الغربية.

وأوضح "الإحصاء" أن ارتفاع مؤشر الأسعار في فلسطين نتج، بشكل أساسي، عن ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 144.92%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.16%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 19.82%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.08%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 9.56%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.97%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.03%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.13%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون الثاني 2024 بشهر كانون الثاني 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 19.00% (بواقع 71.70% في قطاع غزة، وبنسبة 5.50% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.38% في القدس).

على أساس جغرافي، تراكم الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي، ليسجل ارتفاعاً حاداً نسبته 66%، بواقع 12% خلال الشهر الأول من العدوان (تشرين الأول 2023)، و18% خلال الشهر الثاني (تشرين الثاني)، و12% خلال الشهر الثالث (كانون الأول)، و11% خلال الشهر الرابع (كانون الثاني 2024).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة، خلال شهر كانون الثاني، ارتفاعاً حاداً نسبته 11.41% على أساس شهري، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب استمرار العدوان على القطاع غزة، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 287.38%، وأسعار السميد بنسبة 227.58% وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 172.22%، وأسعار البرغل بنسبة 150.00%، وأسعار الفريكة بنسبة 105.98%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 58.33%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 55.75%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 55.33%، وأسعار المعكرونة بنسبة 53.77%، وأسعار التوابل والأعشاب والبذور بنسبة 36.39%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 34.80%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 27.47%، وأسعار البقوليات بنسبة 22.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 20.46%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.47%، وأسعار الأدوية بنسبة 12.00%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 11.94%، وأسعار الرعاية الشخصية بنسبة 9.79%، وأسعار منتجات التنظيف والصيانة بنسبة 8.97%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 7.36%، وأسعار الوقود الصلب بنسبة 5.56%، وأسعار القهوة بنسبة 4.94%.

كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بنسبة 40% خلال أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان، و16% خلال الشهر الثاني، و11% خلال الشهر الثالث، و10% خلال الشهر الرابع.

وأشار "الإحصاء" إلى توقف تام لكبرى مطاحن القمح في قطاع غزة "مطحنة السلام"، وعليه تم إدخال الطحين المصري بديلا عن طحين السلام، وعدم توفر الدجاج الطازج في القطاع، وبديله الحبش بأسعار خيالية.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في القدس ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 20.74%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 8.01%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 4.86%، وأسعار البيض بنسبة 4.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.97%، وأسعار "البنزين" بنسبة 3.59%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 3.08%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.30%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.20%.

كذلك، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.15%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.83%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.77%، وأسعار البيض بمقدار 2.25%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 2.14%.