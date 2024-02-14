  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب يظل متراجعًا دون مستوى 2000 دولار

الأربعاء 14 فبراير 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يظل متراجعًا دون مستوى 2000 دولار



سما / وكالات /

ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين، إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر (كانون الأول) أمس (الثلاثاء).

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4 في المائة أمس، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2005.00 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «أواندا» إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأميركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع، في يناير (كانون الثاني).

وأضاف أن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض سعر الفائدة، وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات أمس (الثلاثاء) ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 في المائة.

وحوَّم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة 3 أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 22.04 دولار.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

التايمز: "إسرائيل" تسير نحو المصيدة في رفح ومصير الشرق الأوسط مرتبط بالمدينة

مسؤول مصري: ردنا على "إسرائيل" لن يقتصر على طرد السفير

إعلام إسرائيلي يتساءل: "لماذا ينقل المصريون الدبابات والصواريخ إلى الحدود؟"

الأخبار الرئيسية

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم انه لـ “يحيى السنوار” وعائلته داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة..

الصفقة

مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن المفاوضات بشأن الصفقة إيجابية.. فما أسباب عدم تقدمها؟

غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام ..

الحرب في اليوم 131: شهداء بالعشرات وإخلاء النازحين من مشفى ناصر

photo_2024-02-14_00-48-27

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية